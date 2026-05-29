Металург з Черніговом розписали мирову в перенесеному матчі 28-го туру Першої ліги
У п'ятницю, 29 травня, відбувся перенесений матч 28-го туру Першої ліги України з футболу сезону-2025/26.
Між запорізьким Металургом та Черніговом сильнішого виявити не вдалося. Жодній із команд так і не вдалося розпечатати ворота суперника. Тож фінальний свисток зафіксував нічию 0:0.
Чемпіонат України – Перша ліга
28 тур, 29 травня
СК Металург – Чернігів 0:0 (0:0)
Зазначимо, що Чернігів у підсумку сезону Першої ліги посів 13 позицію й буде грати в плейоф, щоб залишитися в лізі. Металург же, у свою чергу, автоматично перейде до Другої ліги, завершивши чемпіонат на останньому місці.
Нагадаємо, що у вівторок, 26 травня, також відбувся перенесений матч 7-го туру Першої ліги між Черніговом та Металістом.