Суперник був агресивнішим за нас, – Рубчинський пояснив поразку Динамо від Самсунспора

Володимир Максименко — 24 жовтня 2025, 09:41
Півзахисник Динамо Валентин Рубчинський висловився про поразку команди від Самсунспора в матчі другого туру Ліги конференцій.

Слова футболіста наводить пресслужба киян.

"Ми хотіли відігратися, і в перерві розуміли, що можемо це зробити. Перший тайм був рівний за грою, тож ми хотіли відігратися, але не вдалося. У них дуже хороша команда, швидкі фланги. Ми це знали, але за рахунок своїх флангів реалізували свої моменти.
Перевага була в агресивності, напевно, тому що суперник був агресивніший за нас, це було видно. І швидкий гол вплинув – це, я думаю, очевидно. Але не хочеться відмазуватися, сьогодні рахунок по грі.
Тіаре? Підтримали, звісно. Всі помиляються. Звісно, що гол на перших хвилинах вплинув на гру, але всі помиляються. Тому я не скажу, що він винуватий у цій поразці", – розповів Рубчинський.

Зазначимо, що за підсумками гри "біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.

Відео голів та огляд матчу Динамо з Самсунспором доступний на сайті "Чемпіон". 

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер киян Олександр Шовковський.

