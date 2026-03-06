Півзахисник Динамо порівняв вимоги Шовковського та Костюка

Валентин Рубчинський висловився про зміни в Динамо після звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера киян.

Про це він розповів в інтерв'ю для Футбол 24.

Півзахисник "біло-синіх" заявив, що після приходу Ігоря Костюка змінилися дещо тренування та стиль гри команди. Він пояснив, які вимоги ставить підопічним новий тренерський штаб.

"Більш агресивною має бути гра. Тренер каже, що це має бути сучасніший футбол – більш атлетичний, трохи вертикальніший. У порівнянні з вимогами Олександра Шовковського зміни не такі значні, але певні відмінності все ж є, і ми поступово звикаємо.

Коли різко змінюється тренер, спочатку потрібен час. Перші матчі були більше такими, де ми ще грали приблизно так, як при попередньому тренері. Але потім пройшли збори, краще зрозуміли його вимоги, і зараз уже рухаємося далі відповідно до цих вимог", – сказав Рубчинський.