Рубчинський: Хочу грати й перемагати разом з Карпатами

Новачок Карпат Валентин Рубчинський пояснив свій перехід у львівський клуб.

Про це гравець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Я провів з командою поки що лише одне тренування, знайомий з деякими гравцями в команді, тому, думаю, адаптація пройде краще, ніж може бути.

Варіант з Карпатами? Була можливість і залишитися в Динамо, і піти в інші команди. Обрав Карпати, адже тут амбітна команда і мені хочеться отримувати більше ігрової практики.

Я перейшов, щоб грати і перемагати разом з Карпатами", – розповів Рубчинський.