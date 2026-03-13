Українська правда
Олександр Булава — 13 березня 2026, 15:59
Рубчинський: Хочу грати й перемагати разом з Карпатами

Новачок Карпат Валентин Рубчинський пояснив свій перехід у львівський клуб.

Про це гравець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Я провів з командою поки що лише одне тренування, знайомий з деякими гравцями в команді, тому, думаю, адаптація пройде краще, ніж може бути.

Варіант з Карпатами? Була можливість і залишитися в Динамо, і піти в інші команди. Обрав Карпати, адже тут амбітна команда і мені хочеться отримувати більше ігрової практики.

Я перейшов, щоб грати і перемагати разом з Карпатами", – розповів Рубчинський.

Нагадаємо, перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2026 року. Також у договір включена опція викупу гравця.

Напередодні Карпати безжально розгромили Полтаву у 20 турі чемпіонату України. У цьому матчі за нову команду зміг дебютувати Рубчинський.

Валентин Рубчинський

