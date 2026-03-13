Рубчинський: Хочу грати й перемагати разом з Карпатами
Новачок Карпат Валентин Рубчинський пояснив свій перехід у львівський клуб.
Про це гравець розповів у коментарі УПЛ ТБ.
"Я провів з командою поки що лише одне тренування, знайомий з деякими гравцями в команді, тому, думаю, адаптація пройде краще, ніж може бути.
Варіант з Карпатами? Була можливість і залишитися в Динамо, і піти в інші команди. Обрав Карпати, адже тут амбітна команда і мені хочеться отримувати більше ігрової практики.
Я перейшов, щоб грати і перемагати разом з Карпатами", – розповів Рубчинський.
Нагадаємо, перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2026 року. Також у договір включена опція викупу гравця.
Напередодні Карпати безжально розгромили Полтаву у 20 турі чемпіонату України. У цьому матчі за нову команду зміг дебютувати Рубчинський.