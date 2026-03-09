Українська правда
Нам не вистачає посилення: тренер Карпат – про чутки щодо підписання хавбека Динамо

Олексій Мурзак — 9 березня 2026, 16:34
Фран Фернандес
ФК Карпати

Наставник Карпат Фран Фернандес прокоментував чутки про інтерес львівського клубу до хавбека Динамо Валентина Рубчинського, зазначивши, що команді не вистачає посилення.

Його слова наводить пресслужба "левів".

"Перехід до Карпат Валентина Рубчинського? Я не можу говорити про гравців, яких немає в нашому розпорядженні сьогодні. Я можу говорити тільки про тих футболістів, які є у нас в команді. Зрозуміло, що наші гравці повинні показувати більше, але в першу чергу відповідальний за це я.

Я повинен робити так, щоб вони більше створювали. Перш за все нам необхідно набути впевненості і відновити її. Однозначно, нам не вистачає посилення. Клуб над цим працює", – зазначив іспанський тренер.

Раніше ЗМІ також повідомили, що президент "зелено-білих" Володимир Матківський прийняв попереднє рішення щодо звільнення Франа Фернандеса з тренерського містка "левів" після провальної нічиєї з Кудрівкою (1:1) у 19 турі УПЛ-2025/26.

