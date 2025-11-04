В’юнник відзначився другим голом за Лехію: огляд матчу чемпіонату Польщі

Колишній нападник Шахтаря Богдан В’юнник, який наразі виступає за Лехію, відзначився голом у чемпіонаті Польщі.

14 турі Екстракляси проти Радомяка 23-річний форвард розпочав гру на лаві запасних, але на 66-й хвилині вийшов на поле. В’юннику у компенсований час вдалося забити у ворота суперника – українець пробив поміж ніг воротарю, зробивши рахунок 1:2.

Чемпіонат Польщі

14 тур, 3 листопада

Лехія – Радомяк 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 35 Капіта, 0:2 – 84 Тапсоба, 1:2 – 90+3 В'юнник

Цей гол став для В’юнника другим у поточному сезоні, при 15 матчах за клуб.

Огляд матчу

Зазначимо, що у повний матч за Лехію відіграв Іван Желізко. Водночас ще двоє гравців гданської команди Максим Дячук та Антон Царенко залишилися в запасі.

Після 14 турів Екстракляси Лехія посідає 16-те місце у турнірній таблиці.