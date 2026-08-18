Українським хавбеком із чемпіонату Польщі цікавляться клуби США, Бельгії й Туреччини – ЗМІ

Український півзахисник польської Лехії Гданськ Іван Желізко може продовжити кар'єру в одному із клубів США, Бельгії, або Туреччини.

Про це повідомляє польський портал Meczyki.

Як зазначається, також у послугах гравця зацікавлені й інші клуби з польської Екстракляси, зокрема мова йде про Ракув, Мотор Люблін і Корона Кельці.

Утім, ці варіанти є досить малоймовірними, оскільки Лехія хоче отримати за українця 5 мільйонів євро, а таку суму навряд чи зможуть надати вищезгадані колективи.

До речі, це б стало найкоштовнішим продажем клубу в історії – майже вдвічі більше, ніж гданці отримали свого часу за Ваню Мілінковича-Савича.

Саме тому уважно розглядається версія із переходом в закордонні команди. І, за твердженнями видання, наразі ведуться переговори з клубами зі США, Бельгії та Туреччини.

Нагадаємо, що Желізко опинився у розташуванні гданців влітку 2023 року, коли перейшов з чеської Карвіни. За цей час 25-річний хавбек відіграв за польський колектив 89 поєдинків, у яких відзначився 13 голами та 9 асистами.

Його чинний контракт із Лехією спливає 30 червня 2028 року.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про інтерес до Желізка з боку клубів Серії А.