Лехія підписала гравця юнацької збірної України

19-річний лівий захисник юнацької збірної України та Олімпії Любляна Данило Малов перейшов у Лехію Гданськ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець підписав 5-річний контракт - до 30 червня 2031 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Цього літа Малов проявив себе на юнацькому чемпіонаті Європи-2026, де провів на полі всі матчі "синьо-жовтих" та у підсумку потрапив до списку найкращих футболістів континентальної першості.

Минулого сезону Малов грав на правах оренди за вірменський клуб Гандзасар, де провів 6 матчів

Напередодні польський клуб очолив український тренер Владислав Лупашко, який підписав контракт до 30 червня 2029 року.

Зазначимо, що Лехія з 38 очками залишила елітний дивізіон Польщі й наступного сезону виступатиме в Першій лізі.