Лехія підписала гравця юнацької збірної України
19-річний лівий захисник юнацької збірної України та Олімпії Любляна Данило Малов перейшов у Лехію Гданськ.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Оборонець підписав 5-річний контракт - до 30 червня 2031 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Цього літа Малов проявив себе на юнацькому чемпіонаті Європи-2026, де провів на полі всі матчі "синьо-жовтих" та у підсумку потрапив до списку найкращих футболістів континентальної першості.
Минулого сезону Малов грав на правах оренди за вірменський клуб Гандзасар, де провів 6 матчів
Напередодні польський клуб очолив український тренер Владислав Лупашко, який підписав контракт до 30 червня 2029 року.
Зазначимо, що Лехія з 38 очками залишила елітний дивізіон Польщі й наступного сезону виступатиме в Першій лізі.