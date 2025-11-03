Гол В'юнника не врятував Лехію від поразки Радом'яку у 14-му турі чемпіонату Польщі

Український нападник Лехії Богдан В'юнник відзначився голом у матчі 14 туру чемпіонату Польщі проти Радом'яка.

Втім, гол форварда на 90+3 хвилині не врятував його команду від поразки з рахунком 1:2.

Цей гол для Богдана став другим за 13 зіграних матчів на клубному рівні.

Зазначимо, що Лехію, окрім В'юнника, також виступають українці Іван Желізко, Антон Царенко та Максим Дячук.

Наразі Лехія має 10 набраних очок та розташовується на 16-му місці в турнірній таблиці першості.

