Суркіс став п'ятим наймолодшим голкіпером-дебютантом Динамо в УПЛ

В'ячеслав Суркіс став п'ятим наймолодшим дебютантом серед голкіперів Динамо за всю історію виступів у чемпіонатах України.

Дебют сина експрезидента "біло-синіх" відбувся у день його 20-річчя. Раніше за В'ячеслава зіграли лише чотири голкіпери.

Пальму першості у цій номінації утримує Максим Коваль, який дебютував за основу Динамо у 17-річному віці. У 18 років вперше зіграли за столичний клуб Руслан Нещерет та Олександр Рибка. Легендарний Олександр Шовковський дебютував за головну команду "біло-синіх" у 19 років.

Нагадаємо, що в межах 18-го туру УПЛ Динамо розгромило Епіцентр з рахунком 4:0. Дублем відзначився Матвій Пономаренко, пенальті реалізував Бражко, а Ярмоленко забив 117-й гол в чемпіонатах України.

В'ячеслав Суркіс з'явився на полі на 81-й хвилині зустрічі та за відведений ігровий час зберіг ворота "сухими".

Наступний поєдинок Динамо зіграє 3 березня в межах 1/4 фіналу Кубку України. Підопічні Ігоря Костюка вийдуть на поле о 18:00.