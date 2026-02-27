Суркіс дебютував за Динамо у день свого двадцятиріччя

Воротар київського Динамо В'ячеслав Суркіс вперше зіграв за дорослу команду столичного клубу в матчі чемпіонату України проти Епіцентра, вийшовши на заміну в день свого двадцятого дня народження.

Це відбулося у поєдинку 18-го туру української Прем'єр-ліги, який пройшов 27 лютого та завершився перемогою киян з рахунком 4:0. Юний голкіпер з'явився на полі на 81-й хвилині зустрічі, замінивши у воротах Руслана Нещерета.

До цього моменту в поточному сезоні Суркіс виступав виключно за юнацькі склади, провівши 16 матчів в УПЛ U-19 та ще 5 ігор у Юнацькій лізі УЄФА.

Цікавим фактом стало те, що разом із В'ячеславом на полі перебував захисник Крістіан Біловар, який є зятем президента клубу Ігоря Суркіса. Біловар розпочав цю гру в стартовому складі та відіграв увесь поєдинок.

Нагадаємо, у цьому ж поєдинку Андрій Ярмоленко відзначився 117 забитим м'ячем, що дозволило йому зрівнятися і Євгенієм Селезньовим у списку найкращих бомбардирів турніру за всю історію.