Вінгер збірної України U-20 назвав свого головного футбольного кумира

Вінгер збірної України U-20 Геннадій Синчук розповів про свого головного футбольного кумира.

Слова гравця Монреаля наводить пресслужба ФІФА.

"Мій кумир – Ерлінг Голанд. Я завжди дивлюсь матчі Манчестер Сіті та вивчає його ривки. Потрібно дуже важко працювати, щоб наблизитись до його рівня", – резюмував Синчук.

Зазначимо, що напередодні збірна України переграла Парагвай та пробилась до 1/8 фіналу чемпіонату світу до 20 років.

У стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї (1:2), а у другому зіграла внічию з Панамою (1:1).

Раніше підсумки цієї гри підбив головний тренер команди Дмитро Михайленко.