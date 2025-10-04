Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вінгер збірної України U-20 назвав свого головного футбольного кумира

Володимир Максименко — 4 жовтня 2025, 09:48
Вінгер збірної України U-20 назвав свого головного футбольного кумира
Синчук
УАФ

Вінгер збірної України U-20 Геннадій Синчук розповів про свого головного футбольного кумира.

Слова гравця Монреаля наводить пресслужба ФІФА.

"Мій кумир – Ерлінг Голанд. Я завжди дивлюсь матчі Манчестер Сіті та вивчає його ривки. Потрібно дуже важко працювати, щоб наблизитись до його рівня", – резюмував Синчук.

Зазначимо, що напередодні збірна України переграла Парагвай та пробилась до 1/8 фіналу чемпіонату світу до 20 років.

У стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї (1:2), а у другому зіграла внічию з Панамою (1:1).

Раніше підсумки цієї гри підбив головний тренер команди Дмитро Михайленко.

Збірна України U-20 Чемпіонат світу U-20 Збірна Парагваю з футболу Геннадій Синчук

Збірна України U-20

Вирішальний гол Пономаренка після сольного проходу в огляді матчі Україна – Парагвай
Михайленко – про перемогу над Парагваєм: Вирішили зробити заміни й гірше не стало
Чемпіонат світу 2025 U-20: розклад та результати матчів
Визначився найкращий гравець матчу Україна – Парагвай
Збірна України U-20 перемогла Парагвай та з першого місця вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2025

Останні новини