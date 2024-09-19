В Мілані ухвалили жорстке рішення щодо Фонсеки
Матч 5 туру Серії А проти Інтера може стати останнім для Паулу Фонсеки на чолі Мілана.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
За його інформацією, Фонсека буде звільнений в разі поразки в міланському дербі, яке відбудеться в неділю, 22 вересня. Керівництво клубу невдоволене виступами команди на чолі з Фонсекою. В чемпіонаті Італії "россонері" виграли лише один матч, двічі зіграли внічию та зазнали однієї поразки.
Шлях у Лізі чемпіонів Мілан розпочав із домашньої поразки від Ліверпуля. Як зазначає Скіра, хтось із керівництва хотів би звільнити португальського тренера вже після матчу з мерсисайдцями.
У клубі вже шукають нового наставника. Ним може стати Мауріціо Саррі, відомий за роботою в Наполі, Ювентусі, Челсі та Лаціо. Агенти 65-річного фахівця вже запропонували послуги свого клієнта Мілану, але окрім Саррі, "россонері" розглядають ще двох неназваних кандидатів.
Нагадаємо, напередодні Рома звільнила Даніеле Де Россі та вже знайшла нового тренера замість легенди клубу.