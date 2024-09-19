В Мілані ухвалили жорстке рішення щодо Фонсеки

Матч 5 туру Серії А проти Інтера може стати останнім для Паулу Фонсеки на чолі Мілана.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, Фонсека буде звільнений в разі поразки в міланському дербі, яке відбудеться в неділю, 22 вересня. Керівництво клубу невдоволене виступами команди на чолі з Фонсекою. В чемпіонаті Італії "россонері" виграли лише один матч, двічі зіграли внічию та зазнали однієї поразки.

Шлях у Лізі чемпіонів Мілан розпочав із домашньої поразки від Ліверпуля. Як зазначає Скіра, хтось із керівництва хотів би звільнити португальського тренера вже після матчу з мерсисайдцями.

У клубі вже шукають нового наставника. Ним може стати Мауріціо Саррі, відомий за роботою в Наполі, Ювентусі, Челсі та Лаціо. Агенти 65-річного фахівця вже запропонували послуги свого клієнта Мілану, але окрім Саррі, "россонері" розглядають ще двох неназваних кандидатів.

Maurizio #Sarri is waiting for #ACMilan as revealed yesterday morning. His agents are working and have offered him to #ACMilan, which are evaluating him as a possible candidate to replace #Fonseca. He is in a short list with other two coaches. Reflections ongoing. #transfers https://t.co/EfkAqWLywt — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 18, 2024

Нагадаємо, напередодні Рома звільнила Даніеле Де Россі та вже знайшла нового тренера замість легенди клубу.