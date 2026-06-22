Я запитав, чи можемо ми грати із трьома воротарями: тренер Іраку – про матч проти Франції на ЧС-2026

Наставник збірної Іраку Грем Арнолд поділився очікуваннями від протистояння із Францією на чемпіонаті світу-2026 із футболу.

Його слова передає France 24.

Фахівець заявив, що амбіційний, тому налаштований на позитивний результат. При цьому він розуміє рівень виклику, який стоїть перед його командою.

"Я завжди був тренером, який виходить на гру з наміром перемогти, а не намагається не програти. Коли у вас такий менталітет, так, бувають дні, коли це може не спрацювати, але буде багато днів, коли це працює. Ми вийдемо з вірою та очікуванням перемогти, і це дає гравцям правильний настрій. Я запитав, чи можемо ми грати із трьома воротарями, але мені сказали "ні". У них неймовірні футболісти, і це честь, але ми зосереджені на собі та нашій грі. Ми переконуємось, що гравці повністю готові вийти на поле та показати світу, на що вони здатні. Дешам фантастичний тренер і досяг величезних успіхів із Францією. Ви бачите, що всі гравці його люблять, як вони реагують на нього постійно, і це буде мотивацією для Франції зробити щось особливе для нього на його останньому чемпіонаті світу. Загалом він виконав неймовірну роботу та є чудовою людиною", – сказав Арнолд.

Зазначимо, що для збірної Іраку це другий Мундіаль в історії. Поки вона має у своєму пасиві чотири поразки, не набиравши жодного очка.

У першому турі азійська команда поступилась Норвегії з рахунком 1:4. Франція дебютувала на ЧС-2026 перемогою над Сенегалом (3:1).

Їхнє очне протистояння відбудеться 23 червня. Гра розпочнеться опівночі.