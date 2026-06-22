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Ми маємо свої слабкі місця: Скалоні – про матч Аргентини з Австрією на ЧС-2026

Денис Іваненко — 22 червня 2026, 09:14
Ми маємо свої слабкі місця: Скалоні – про матч Аргентини з Австрією на ЧС-2026
Ліонель Скалоні
Федерація футболу Аргентини

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився очікуваннями від протистояння з Австрією на чемпіонаті світу.

Його слова передає Reuters.

Фахівець заявив, що підопічні Ральфа Рангніка є дуже серйозним опонентом. Він віддав належне майбутньому супернику, виділивши пресинг австрійців.

"Австрія – дуже складний опонент, у них чудові гравці, вони застосовують високий пресинг і грають дуже вертикально. Ми переконалися, що це суперник, з яким потрібно серйозно рахуватися. Це буде важкий матч. Оскільки ми обидва виграли свої перші поєдинки в групі, це може зробити видовище для вболівальників ще кращим.

На чемпіонатах світу взагалі немає простих ігор, навіть попри збільшення кількості команд .Історія показує, що груповий етап завжди підносить сюрпризи. Навіть якщо ти провів чудовий матч, завжди є речі, які потрібно виправляти. Як і будь-яка команда, ми маємо свої слабкі місця, і я сподіваюся, що австрійці їх не знайдуть", – сказав Скалоні.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу J. Аргентинці в першому турі розгромили Алжир, а Австрія перемогла Йорданію.

Очне протистояння між фаворитами свого квартету відбудеться 22 червня. Воно розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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