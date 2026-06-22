Тренер збірної Австрії зробив сміливу заяву перед матчем з Аргентиною на ЧС-2026

Наставник збірної Австрії Ральф Рангнік поділився очікуваннями від поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 із футболу проти Аргентини.

Слова німця передає Sport1.

Фахівець вірить, що його команда може створити проблеми для "альбіселесте" на полі. При цьому він віддав належне чинним чемпіонам.

"Хто хоче виграти багато грошей, може піти в букмекерську контору та поставити на перемогу Австрії. Сюрпризом для нас стала б навіть нічия, не кажучи вже про перемогу. Але я вважаю це можливим.

У нас є шанс схилити гру на свою користь завдяки нашій стратегії, стилю гри, а також необхідної енергії та сміливості. У їхньому складі грає кращий футболіст з тих, що коли-небудь існували, але Аргентина – набагато більше, ніж просто Ліонель Мессі. На кожній позиції у них видатні гравці", – сказав Рангнік.