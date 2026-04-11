Президент Наполі: Можливо федерація отримує гроші від агентів, щоб гравців викликали в збірну Італії

Президент італійського Наполі Ауреліо Де Лаурентіс підозрює, що представники національної збірної Італії можуть отримувати тіньові виплати від футбольних агентів за виклик певних гравців до команди.

Його слова передає TUTTOmercatoWEB.

Функціонер незадоволений, що в Серії А наразі грають 20 команд, що створює велику кількість матчів, і хоче повернення старого формату, коли в чемпіонаті могли брати участь лише 16 клубів. Також він скаржиться на відсутність компенсації у випадку травми гравця у національній команді.

"Я вже роками наполягаю на поверненні до формату з 16 командами, а не залишатися при 20. Зменшення кількості матчів протягом сезону дає можливість виділити 2 місяці на підготовку національної збірної. Потім я хочу знати, чому немає страховки на випадок, якщо гравець травмується у складі національної збірної. Чому УЄФА та ФІФА не вводять її? Якщо гравець вибуває на місяць, тобі повинні виплатити X грошей, якщо він травмується на 4 місяці – тобі повинні виплатити Y грошей. Якщо він не може грати протягом 1 року, тобі повинні виплатити гроші, щоб ти міг купити гравця того ж рівня!".

За словами Де Лаурентіса, клубам мають платити гроші за гру футболіста у національній збірній. Також президент "блакитних" натякнув на можливі виплати агентам за участь гравців в національній команді.

Друга проблема: вони хочуть наших гравців? Тоді нехай платять. Якщо річна зарплата становить 10 мільйонів, то якщо вони беруть гравців на 1 місяць, вони повинні заплатити мені 1 мільйон! Чому я маю віддавати їх безкоштовно? Вони – моя власність! А не їхня! У нас є клуби чи ні? Для них занадто легко взяти 15 гравців і не платити їм, або ж вони отримують гроші під столом від агентів, щоб викликати їх до національної збірної! Це непрофесійно, але це відбувається в Італії! Вони мають викликати 22 гравців? Досить, може, 3 воротарі замість 2, 23 гравці і все! Інакше буде плутанина! Так не працює. Викличіть мені гравця, який грає в Аравії і не грає через війну, ну ж бо... Ви повинні все поєднати і створити хімію. Гравіна хотів захистити себе, Гаттузо не знав, куди йти або що сказати... це тривога! Ви повинні бути розслабленими, щоб досягти успіху, потрібно бути розслабленими".

На питання, чи потрібен зараз на президента Федерецію футболу Італії колишній гравець, Лауреантіс відповів заперечливо.

"Ні. Не потрібен колишній гравець, це має бути хтось, хто зможе вести політичні переговори з урядом, щоб домогтися того, чого ми ніколи не мали. Нам потрібно співпрацювати, якщо нам потрібно вирішити податкові, бюрократичні проблеми, ви повинні нам допомогти! Нам потрібні люди з авторитетом, які зможуть розмовляти з міністрами та вирішувати проблеми!".

Нагадаємо, після третього поспіль непотрапляння збірної Італії на чемпіонат світу очільник Федерації футболу країни Габріеле Гравіна подав у відставку, ініціювавши позачергові вибори на 22 червня в Римі.

Раніше з'являлася інформація, що новим керівником організації може стати президент міланського Інтера Джузеппе Маротта. Також повідомлялося, що ним може стати легендарний екскапітан Ювентуса Алессандро Дель П'єро.