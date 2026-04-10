Клуби Серії А підтримують Малаго на посаду президента Федерації футболу Італії

Більшість клубів Серії А схиляються до підтримки Джованні Малаго на посаду президента Федерації футболу Італії.

Про це повідомив інсайдер Нікола Скіра.

За інформацією джерела, наразі спільної позиції представників ліги щодо єдиного кандидата немає. Зокрема, президент римського Лаціо Клаудіо Лотіто виступає проти призначення Малаго та розглядає альтернативні варіанти.

Зазначимо, що Джованні Малаго з 2013 по 2025 рік обіймав посаду президента НОК Італії. Він також очолював оргкомітет зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, що збірна Італії втретє поспіль не вийшла на чемпіонат світу з футболу. Фіаско "скуадри адзурри" призвело до відставки очільника Федерації футболу Італії Габріеле Гравіни. Функціонер ініціював скликання позачергової виборчої асамблеї Федерації на 22 червня в Римі для обрання нового президента.

Раніше повідомлялося, що новим керівником організації може стати президент міланського Інтера Джузеппе Маротта.