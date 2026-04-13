Колишній віцепрезидент Мілана відмовився боротися за крісло президента Федерації футболу Італії
Відомий італійський функціонер Адріано Галліані відмовився вступати у боротьбу за посаду президента Федерації футболу Італії (FIGC).
Про це повідомляє Football Italia.
Серія А висунула на вибори нового глави FIGC Джованні Малаго – колишнього главу НОК Італії. Його кандидатуру лобіював президент Інтера Джузеппе Маротта.
Мілан і Ювентус не хотіли, щоби у виборах від Серії А брала участь креатура Маротти, та запропонували свій варіант – Адріано Галліані. Проте сам 82-річний функціонер відмовився брати участь у боротьбі за президентську посаду.
Нагадаємо, у 1986 – 2017 роках Галліані був віцепрезидентом Мілана у період, коли власником клубу був той же Берлусконі. У вересні минулого року він покинув посаду президента Монци.
Вибори нового президента FIGC відбудуться 22 червня, попередній главав організації, Габріеле Гравіна, подав у відставку після невиходу збірної Італії на