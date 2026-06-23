Обрано нового президента Федерації футболу Італії

Джованні Малаго обрано новим президентом Федерації футболу Італії (FIGC).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Вибори нового президента FIGC відбулися у понеділок, 22 червня, під час асамблеї організації в Римі. Малаго отримав 68,58% голосів, випередивши Джанкарло Абете (29,17%).

Малаго з 2012 до 2025 року очолював Національний олімпійський комітет Італії, є чинним членом МОК. 67-річний функціонер очолював організаційний комітет зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіні д'Ампеццо.

На посаді голови FIGC Абете замінив Габріеле Гравіну, який подав у відставку навесні поточного року після того, як збірна Італії не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, програвши у плейоф Боснії і Герцеговині.