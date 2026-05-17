Син Федорчука отримав виклик в юнацьку збірну Італії

Півзахисника команди Дженоа U-15 Клима Федорчука викликали на тренувальний збір юнацької збірної Італії.

Про це в інтерв'ю Youtube-каналу Дениса Бойка розповів батько футболіста Валерій Федорчук.

Старший син Федорчука своєю грою привернув увагу тренерів юнацької збірної Італії та отримав дебютний виклик до команди гравців 2012 року народження.

"Його в Італії дуже сильно цінують, він зараз під великим прицілом. Буквально два дні тому його викликали в збірну Італії. Це для нас такий трішки шок", – розповів Валерій Федорчук.

За словами батька, у Клима є всі документи для виступів за збірну Італії. В Україні теж стежать за його виступами. Втім, остаточний вибір, за яку збірну грати, прийматиме син.

"Я, як батько, хочу, щоб він грав за збірну України, бо я українець. Але як він вирішить – це його справа. Він ще не готовий до цього рішення. Тому я тепер розумію, чому є такі правила, що ти можеш грати там, там, там", – розповів Федорчук.

Зазначимо, що Клим Федорчук грає на позиції центрального півзахисника Дженоа U-15. Фахівці відзначають лідерські якості хлопця, його вміння робити точні передачі, грати у відборі та зберігати спокій на полі в складних ситуаціях.

Нагадаємо, що під час футбольної кар'єри Валерій Федорчук грав за Дніпро, Кривбас, Динамо, Львів, Маріуполь, Рух, Карпати, Верес та латвійську Ригу. У 2013 році півзахисник викликався у табір збірної України на матч відбору ЧС-2014 проти Франції (0:3), але на поле не виходив.

У січні 2026 року Валерій Федорчук став асистентом Патріка ван Леувена у тренерському штабі Кривбасу.