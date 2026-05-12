Раньєрі розповів, чи готовий очолити збірну Італії

Іменитий італійський тренер Клаудіо Раньєрі зізнався, що готовий очолити збірну Італії.

Слова фахівця наводить Football Italia.

"Раніше я відмовлявся від пропозиції зі збірної, бо вже працював у Ромі і не міг поєднувати дві роботи. Зараз я вільний, тож якщо хтось зателефонує, чому б і ні? Ніколи не кажи "ніколи".

Чи прийняв би пропозицію від Італії на пост головного тренера чи директора? Не знаю, коли тебе кличе твоя країна, ти кажеш "так" – і крапка", – заявив тренер.