Не хотів ризикувати, – тренер Аль-Насра розповів про травму Роналду

Головний тренер Аль-Насра Жорже Жезуш висловився про травму Кріштіану Роналду, яку він отримав у матчі проти Аль-Фейхи.

Його цитує Goal.

За словами наставника, португалець відчув м'язову втому, тому він вирішив не ризикувати здоров'ям свого провідного футболіста.

"Після того, як ми зробили рахунок 2:1, я не хотів ризикувати і замінив його. Медичний відділ оцінить його стан, але те, що він відчував, була просто м'язова втома", – сказав коуч "лицарів Неджда".

Портул Al Nassr Zone розкрив деталі ушкодження Кріштіану. Зазначається, що Роналду пошкодив підколінне сухожилля. Відновлення 41-річного нападника триватиме близько 3-5 днів, якщо це буде легке розтягнення.

Нагадаємо, що на 66-й хвилині проти Аль-Фейхи португалець був знятий із гри. Форвард покинув поле без результативних дій, але не реалізував пенальті. Для Кріштіану цей поєдинок став 26-м у поточному сезоні-2025/26 за Аль-Наср в усіх турнірах (22 голи та 4 асисти).

Наступний матч Аль-Насра запланований на суботу, 7 березня, коли прийме НЕОМ.

