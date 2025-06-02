УЄФА з наступного сезону змінить правило переваги домашнього поля у плейоф єврокубків, щоб надати перевагу командам, які показали найкращі результати на етапі ліги.

Про це повідомляє ESPN.

У сезоні 2024/25 клуби, які посіли місця в топ-8 на етапі ліги, гарантовано зіграли матч-відповідь 1/8 фіналу вдома. Але у чвертьфіналах і півфіналах порядок матчів визначався жеребкуванням, що зменшувало цінність високого місця в таблиці.

Від наступного сезону порядок всіх матчів плейоф визначатиметься за позицією в таблиці: команда, що фінішувала вище, проводитиме матч-відповідь удома.

Цю зміну ухвалив Комітет клубних змагань УЄФА під час засідання перед фіналом Ліги чемпіонів. Очікується, що така ж зміна буде застосована і в Лізі Європи, і в Лізі конференцій. Рішення повині затвердити 28 серпня.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером завершився переконливою перемогою парижан з рахунком 5:0.

Зазначимо, що до цього найрозгромніша поразка у фіналі Ліги чемпіонів відбулась у 1994 році, коли Мілан обіграв Барселону з рахунком 4:0. Для ПСЖ – це перший в історії титул чемпіона ЛЧ. До цього парижани грали у фіналі лише раз – у 2020 році (поразка від Баварії 0:1).

Водночас у Лізі Європи перемогу святкував Тоттенгем, який у вирішальному матчі переграв Манчестер Юнайтед, а трофей Ліги конференцій завоював Челсі.