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УЄФА з наступного сезону змінить правило переваги домашнього поля у плейоф єврокубків

Олексій Мурзак — 2 червня 2025, 15:38
УЄФА з наступного сезону змінить правило переваги домашнього поля у плейоф єврокубків
UEFA

УЄФА з наступного сезону змінить правило переваги домашнього поля у плейоф єврокубків, щоб надати перевагу командам, які показали найкращі результати на етапі ліги.

Про це повідомляє ESPN.

У сезоні 2024/25 клуби, які посіли місця в топ-8 на етапі ліги, гарантовано зіграли матч-відповідь 1/8 фіналу вдома. Але у чвертьфіналах і півфіналах порядок матчів визначався жеребкуванням, що зменшувало цінність високого місця в таблиці.

Від наступного сезону порядок всіх матчів плейоф визначатиметься за позицією в таблиці: команда, що фінішувала вище, проводитиме матч-відповідь удома.

Цю зміну ухвалив Комітет клубних змагань УЄФА під час засідання перед фіналом Ліги чемпіонів. Очікується, що така ж зміна буде застосована і в Лізі Європи, і в Лізі конференцій. Рішення повині затвердити 28 серпня.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером завершився переконливою перемогою парижан з рахунком 5:0.

Зазначимо, що до цього найрозгромніша поразка у фіналі Ліги чемпіонів відбулась у 1994 році, коли Мілан обіграв Барселону з рахунком 4:0. Для ПСЖ – це перший в історії титул чемпіона ЛЧ. До цього парижани грали у фіналі лише раз – у 2020 році (поразка від Баварії 0:1).

Водночас у Лізі Європи перемогу святкував Тоттенгем, який у вирішальному матчі переграв Манчестер Юнайтед, а трофей Ліги конференцій завоював Челсі.

Ліга Європи Ліга конференцій Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед ПСЖ Реал Бетіс Тоттенгем УЄФА Челсі Інтер Мілан

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