IFAB відхилила пропозицію ФІФА змінити правила серії пенальті на ЧС-2026

IFAB (Міжнародна рада футболу) не схвалила запропоновані нововведення з боку ФІФА у процедуру підкидання монет перед серією пенальті під час стадії плейоф чемпіонату світу.

Про це повідомляє The Athletic.

Як відомо, за чинними правилами IFAB арбітр має двічі підкидати монету перед початком серії. Переможець першого жеребкування обирає ворота, біля яких пробиватимуть 11-метрові.

Після цього відбувається другий кидок, і вже його переможець вирішує, яка з команд битиме першою. При цьому обидва жеребкування може виграти один і той самий капітан.

ФІФА ж планувала змінити цю процедуру та проводити лише один кидок монети замість двох. Згідно з ідеєю Міжнародної федерації футболу, переможець цього єдиного жеребкування мав би обрати щось одне: або половину поля, або те, хто розпочинатиме серію пенальті.

Відповідно, капітан команди, який програв би таке жеребкування, автоматично отримав би право зробити вибір у тій опції, що залишилася. У такий спосіб ФІФА хотіла уникнути ситуацій, коли одна команда отримує обидві переваги.

Нагадаємо, що напередодні ФІФА заборонила англійським фанатам розвішувати на трибунах під час матчів цьогорічної світової першості англійський прапор із підводним човном.