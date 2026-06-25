ФІФА позбавила акредитації коментатора за лайку на адресу арбітра та Інфантіно під час матчу ЧС-2026

ФІФА відібрала акредитацію у парагвайського коментатора чемпіонату світу 2026-го року Хорхе Чіпі Вери через ненормативну лексику та образи в бік арбітра та президента вищого футбольного органу Джанні Інфантіно.

Про це повідомляє The Athletic.

Цей інцидент стався під час матчу другого туру групового етапу цьогорічного мундіалю Парагвай – Туреччина. Фланговий захисник "альбіррохи" Мігель Альбірон у компенсований до першого тайму час почав з прикритим рукою ротом говорити з гравцем турецької команди.

Нагадаємо, що згідно з новим регламентом, це вважається порушенням й повинно каратися червоною карткою. До речі, Альбірон став першим гравцем в історії, хто поки отримав вилучення внаслідок порушення цього правила.

Парагвайського коментатора це рішення арбітра обурило, й він почав лаятися на суддю та президента ФІФА Джанні Інфантіно, назвавши їх "чортовими злодіями". Загалом під час трансляції гри Хорхе понад 20 разів сказав: "с*учі діти".

Пізніше сам Хорхе Чіпі Вера пояснив, що він так вчинив через спалах гніву. У ФІФА коментарі парагвайця сприйняли як "огидні". До коментатора надійшов лист від Міжнародної федерації футболу, у якому повідомляється, що він порушив умови ліцензії ABC Deportes (офіційного транслятора ЧС-2026 в Парагваї) та більше не матиме акредитації, оскільки йому її вже анулювали.

Також парагвайцю заборонено відвідувати матчі цьогорічної світової першості.

Нагадаємо, що матч Парагвай – Туреччина у другому турі групи D закінчився мінімальною перомогою "альбіррохи" 0:1. Головним героєм зустрічі став 24-річний півзахисник Атланти Юнайтед Матіас Галарса. Він забив найшвидший гол на цьому турнірі, відзначившись взяттям воріт уже на 64-й секунді.