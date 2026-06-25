ФІФА дозволила райдужні прапори на матчі Ірану та Єгипту на ЧС-2026 попри протести збірних

ФІФА не заборонятиме вболівальникам приносити прапори з ЛГБТ-символікою на матч чемпіонату світу-2026 між Іраном та Єгиптом у Сіетлі.

Про це йдеться в заяві організації.

Матч групового етапу прийматиме Сіетл саме в розпал щорічного міського ЛГБТ+ фестивалю, який збирає сотні тисяч гостей. У мережі протистояння вже отримало промовисту назву – "Прайд-матч".

Напередодні Іран та Єгипет звернулися з офіційними проханнями не проводити церемонії та не використовувати рекламні вставки з атрибутикою ЛГБТ під час

"Чемпіонат світу з футболу 2026 року – це інклюзивна подія, яка вітає всіх людей. Вболівальники будь-якої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності вітаються на матчах та заходах. Загальні заяви про права людини, включаючи райдужні прапори та інші прапори, що символізують сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність, дозволені Кодексом поведінки на стадіоні Чемпіонату світу з футболу 2026 року та можуть бути вивішені всередині стадіонів за умови, що вони використовуються відповідно до кодексу", – зазначили у ФІФА.

Матч між Іраном та Єгиптом відбудеться у суботу, 27 червня, о 6:00.

Нагадаємо, Іран напередодні розписав мирову з Бельгією, а Єгипет обіграв Нову Зеландію та здобув першу в історії перемогу на Мундіалях.