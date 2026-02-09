Українська правда
УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів 2025/26

Денис Іваненко — 9 лютого 2026, 18:42
У кампанії-2025/26 фінал Ліги чемпіонів з футболу відбудеться в Будапешті й напередодні було представлено м'яч, яким гратимуть команди у вирішальному поєдинку.

Презентація опублікувала УЄФА.

Він традиційно розроблений фірмою Adidas. У заяві вказано, що дизайнери черпали натхнення з ідентичності Будапешта.

"Буда та Пешт – це історія двох міст. М'яч відображає контраст і гармонію, що визначають столицю Угорщини. Історична архітектура поєднується з яскравим нічним життям, класична елегантність – із сучасною енергією, і все це перетворюється на вражаючу візуальну мову, створену для найграндіознішої ночі футболу", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш-Арені". Наразі відомі пари 1/16 фіналу, які зіграють на цій стадії турніру 17-18 та 24-25 лютого.

Нагадаємо, що чинним переможцем ЛЧ є ПСЖ. Парижани у фіналі здолали Інтер з рахунком 5:0.

