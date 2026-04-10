Рекордсмен Баварії пропустить матч-відповідь проти Реала у Лізі чемпіонів

Атакувальний півзахисник Баварії Леннарт Карль не зіграє у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Про це повідомляє сайт мюнхенського клубу.

У 18-річного футболіста розрив м'язових волокон заднього стегна правої ноги.

Наразі невідомо, скільки точно Карль пробуде поза межами футбольного поля, однак він точно не допоможе мюнхенцям у другій зустрічі чвертьфіналу. Перша гра закінчилась виїзною перемогою командою Венсана Компані 2:1.

Відзначимо, що Леннарт провів увесь перший чвертьфінал проти Реала на лаві запасних.

Нагадаємо, що Карль доєднався до основи Баварії у червні 2025-го. Відтоді провів у футболці першої команди мюнхенців 36 ігор, у яких забив 9 голів та віддав 7 асистів.

Його контракт із німецьким грандом розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість 18-річного гравця вже у 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Карль є наймолодшим гравцем в історії ЛЧ, який забив у трьох матчах поспіль. Леннард вже розповів, що у майбутнього мріє приміряти футболку Реал Мадрид.