Куртуа може повернутися до першого півфіналу Ліги чемпіонів

Бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа може відновитися до півфінальних матчів Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 33-річний воротар готується повернутися в гру наприкінці квітня. Саме тоді заплановані перші півфінальні матчі Ліги чемпіонів (28-29 квітня).

Зазначимо, що у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "королівський клуб" вдома поступився Баварії з рахунком 1:2. Матч-відповідь відбудеться у середу, 15 квітня.

Переможець протистояння у півфіналі зустрінеться з тріумфатором пари ПСЖ – Ліверпуль.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа отримав травму 17 березня в матчі 1/8 фіналу проти Манчестер Сіті (2:1). Бельгійця у другому таймі замінив Андрій Лунін.

З того часу Куртуа пропустив чотири поєдинки Реала, в яких "вершкові" здобули 1 перемогу, зазнали 2 поразок, а ще одна зустріч завершилася внічию.

Раніше повідомлялося, що Куртуа став найкращим асистентом серед голкіперів в історії Ліги чемпіонів.