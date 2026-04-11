Тренер Барселони: Найважливіше – виграти Лігу чемпіонів

Олег Дідух — 11 квітня 2026, 13:48
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що Ліга чемпіонів для нього – більш важливий турнір, ніж чемпіонат Іспанії.

Слова німецького фахівця наводить As.

"Звісно, Ла Ліга — це те, завдяки чому ми граємо в Лізі чемпіонів, але мрія для кожного тренера, гравця та вболівальника — виграти Лігу чемпіонів. У кожному матчі ви бачите, що команда трохи більше мотивована в Лізі чемпіонів, і це той турнір, який ми хочемо виграти. Ми маємо виконувати свою роботу в Ла Лізі, але найважливіше — виграти Лігу чемпіонів. Це мета гравців і клубу, і це те, заради чого ми тут", – заявив Флік.

Нагадаємо, в Ла Лізі Барселона лідирує з 6-очковою перевагою над Реалом і матчем у запасі. В першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів каталонці вдома програли Атлетико Мадрид 0:2.

