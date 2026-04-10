Nike може стати новим постачальником м’ячів для Ліги чемпіонів

Американська компанія Nike близька до того, щоби стати новим постачальником м'ячів для ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Reuters.

За їхньою інформацією, Nike близький до заключення угоди з УЄФА. Американська компанія стане постачальником м'ячів для Ліги чемпіонів на 2027 – 2031 роки.

Таким чином, Nike близький до того, щоби виграти конкуренцію в німецької компанії Adidas, яка постачає м'ячі для Ліги чемпіонів протягом останніх 25 років.

В Nike підтвердили факт ведення переговорів, проте відмовилися розкривати деталі. За інформацією ЗМІ, угода приноситиме УЄФА понад 40 мільйонів євро, і включатиме в себе не лише Лігу чемпіонів, а й Лігу Європи та Лігу конференцій.

Нагадаємо, минулого року Nike продовжив контракт із Атлетико Мадрид до 2035 року.