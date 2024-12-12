УЄФА показала новий м’яч, яким гратимуть у плейоф Ліги чемпіонів
UEFA
УЄФА презентувала новий м’яч для стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону 2024/25.
Про це повідомила пресслужба організації.
Новий м’яч отримав назву "Fired Up".
Заключні два тури основного етапу Ліги чемпіонів пройдуть 21, 22 та 29 січня.
Раніше УЄФА назвала найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.
Україну на турнірі представляє донецький Шахтар. Після шести турів Ліги чемпіонів у "гірників" лише чотири очки, а Баварія, яка розгромила донецький клуб у 6-му турі, набрала вже 12 балів.
У наступному турі Шахтар 22 січня зіграє номінально домашній матч проти французького Бреста.