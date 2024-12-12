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УЄФА показала новий м’яч, яким гратимуть у плейоф Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 12 грудня 2024, 18:55
УЄФА показала новий м’яч, яким гратимуть у плейоф Ліги чемпіонів
UEFA

УЄФА презентувала новий м’яч для стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба організації.

Новий м’яч отримав назву "Fired Up".

Заключні два тури основного етапу Ліги чемпіонів пройдуть 21, 22 та 29 січня.

Раніше УЄФА назвала найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Україну на турнірі представляє донецький Шахтар. Після шести турів Ліги чемпіонів у "гірників" лише чотири очки, а Баварія, яка розгромила донецький клуб у 6-му турі, набрала вже 12 балів.

У наступному турі Шахтар 22 січня зіграє номінально домашній матч проти французького Бреста.

Ліга чемпіонів УЄФА Шахтар Ліга чемпіонів-2024/25

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