УЄФА показала новий м’яч, яким гратимуть у плейоф Ліги чемпіонів

УЄФА презентувала новий м’яч для стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба організації.

Новий м’яч отримав назву "Fired Up".

Too hot to handle 😲🔥



Introducing 'Fired Up'- the new Pro Match Ball, made for the next stage of the Champions League ✨@adidasfootball | #FireUpTheGame pic.twitter.com/UW8d4ZrajW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2024

Заключні два тури основного етапу Ліги чемпіонів пройдуть 21, 22 та 29 січня.

Раніше УЄФА назвала найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Україну на турнірі представляє донецький Шахтар. Після шести турів Ліги чемпіонів у "гірників" лише чотири очки, а Баварія, яка розгромила донецький клуб у 6-му турі, набрала вже 12 балів.

У наступному турі Шахтар 22 січня зіграє номінально домашній матч проти французького Бреста.