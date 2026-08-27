Яя Туре став першим африканським тренером, який вивів свою команду в Лігу чемпіонів

Відомий івуарійський фахівець Яя Туре став першим африканським тренером у історії, який вивів свою команду в основний (груповий) раунд Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє Гарі Ал-Сміт.

Яя Туре в червні поточного року очолив Слован із Братислави, за який виступає українець Данило Ігнатенко. В 10 матчах у всіх турнірах у поточному сезоні команда здобула 8 перемог і двічі зіграла внічию.

Напередодні з рахунком 3:2 за сумою двох матчів у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів Слован пройшов словенський Цельє, вийшовши в основний раунд.

Туре став першим африканським тренером у історії, який вивів свою команду в основний раунд Ліги чемпіонів УЄФА. В 2020 році нігерієць Ндубусі Егбо очолював албанську Тірану, проте команда не зуміла пройти кваліфікаційне сито турніру.

Для Туре це перший самостійний тренерський досвід у кар'єрі. В якості гравця виступав за донецький Металург, а також за Беверен, Олімпіакос, Монако, Барселону, Манчестер Сіті, Олімпіакос і Ціндао.

Жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів відбудеться 27 серпня, початок – о 19:00 за київським часом.