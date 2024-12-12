УЄФА назвала найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
Вінгер Арсенала Букайо Сака став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.
Про це повідомив сайт УЄФА.
У голосуванні він обійшов форварда Атлетіко Антуана Грізманна, голкіпера Бреста Марко Бізота та вінгера Баварії Майкла Олісі, який оформив дубль у ворота Шахтаря.
Водночас, Сака забив два голи у ворота Монако, а також відзначився одним асистом. Арсенал переміг із рахунком 3:0.
Нагадаємо, що Олісе був признаний найкращим игроком матчу із Шахтарем (5:1) .
Майкл вийшов у стартовому складі мюнхенського клубу та оформив дубль. На 70-й хвилині він реалізував пенальті, а в компенсовану годину здійснив сольний рейд, під час якого обіграв кілька гравців Шахтаря разом із голкіпером Різником.
Після шести турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише чотири очки, а Баварія набрала вже 12 балів. У наступному турі "гірники" 22 січня зіграють номінально домашній матч проти французького Бреста.