УЄФА назвала найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Вінгер Арсенала Букайо Сака став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомив сайт УЄФА.

У голосуванні він обійшов форварда Атлетіко Антуана Грізманна, голкіпера Бреста Марко Бізота та вінгера Баварії Майкла Олісі, який оформив дубль у ворота Шахтаря.

Водночас, Сака забив два голи у ворота Монако, а також відзначився одним асистом. Арсенал переміг із рахунком 3:0.

1st: Bukayo Saka

2nd: Antoine Griezmann

3rd: Michael Olise

4th: Marco Bizot



🌶️ Saka takes Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/kFn7lWEneT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2024

Нагадаємо, що Олісе був признаний найкращим игроком матчу із Шахтарем (5:1) .

Майкл вийшов у стартовому складі мюнхенського клубу та оформив дубль. На 70-й хвилині він реалізував пенальті, а в компенсовану годину здійснив сольний рейд, під час якого обіграв кілька гравців Шахтаря разом із голкіпером Різником.

Після шести турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише чотири очки, а Баварія набрала вже 12 балів. У наступному турі "гірники" 22 січня зіграють номінально домашній матч проти французького Бреста.