Визначилися всі учасники загального етапу Ліги чемпіонів
UEFA
За підсумками останніх матчів-відповідей кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбулися 26 серпня, сформувався остаточний список з 36 команд, які братимуть участь у загальному етапі змагань.
Останніми чотирма учасниками стали норвезький Вікінг, грецький АЕК, турецький Фенербахче та Слован Братислава.
Як відомо, Україну в основному етапі турніру представить Шахтар.
Всі учасники загального етапу Ліги чемпіонів-2026/27
- Англія: Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Ліверпуль
- Іспанія: Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетико Мадрид, Бетіс
- Німеччина: Баварія, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт
- Італія: Інтер, Наполі, Рома, Комо
- Франція: ПСЖ, Ланс, Лілль
- Нідерланди: ПСВ, Феєнорд
- Португалія: Порту, Спортинг
- Бельгія: Брюгге
- Чехія: Славія
- Туреччина: Галатасарай, Фенербахче
- Україна: Шахтар
- Норвегія: Буде/Глімт, Вікінг
- Греція: АЕК
- Словаччина: Слован Братислава
- Азербайджан: Сабах
- Австрія: ЛАСК
Жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/2027 відбудеться 27 серпня 2026 року. Початок о 19:00 за київським часом.