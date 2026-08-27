Визначилися всі учасники загального етапу Ліги чемпіонів

За підсумками останніх матчів-відповідей кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбулися 26 серпня, сформувався остаточний список з 36 команд, які братимуть участь у загальному етапі змагань.

Останніми чотирма учасниками стали норвезький Вікінг, грецький АЕК, турецький Фенербахче та Слован Братислава.

Як відомо, Україну в основному етапі турніру представить Шахтар.

Всі учасники загального етапу Ліги чемпіонів-2026/27

Англія : Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Ліверпуль

: Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Ліверпуль Іспанія : Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетико Мадрид, Бетіс

: Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетико Мадрид, Бетіс Німеччина : Баварія, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт

: Баварія, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт Італія : Інтер, Наполі, Рома, Комо

: Інтер, Наполі, Рома, Комо Франція : ПСЖ, Ланс, Лілль

: ПСЖ, Ланс, Лілль Нідерланди : ПСВ, Феєнорд

: ПСВ, Феєнорд Португалія : Порту, Спортинг

: Порту, Спортинг Бельгія : Брюгге

: Брюгге Чехія : Славія

: Славія Туреччина : Галатасарай, Фенербахче

: Галатасарай, Фенербахче Україна : Шахтар

: Шахтар Норвегія : Буде/Глімт, Вікінг

: Буде/Глімт, Вікінг Греція : АЕК

: АЕК Словаччина : Слован Братислава

: Слован Братислава Азербайджан : Сабах

: Сабах Австрія: ЛАСК

Жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/2027 відбудеться 27 серпня 2026 року. Початок о 19:00 за київським часом.