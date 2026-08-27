Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Визначилися всі учасники загального етапу Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 27 серпня 2026, 00:40
Визначилися всі учасники загального етапу Ліги чемпіонів
UEFA

За підсумками останніх матчів-відповідей кваліфікації Ліги чемпіонів, що відбулися 26 серпня, сформувався остаточний список з 36 команд, які братимуть участь у загальному етапі змагань.

Останніми чотирма учасниками стали норвезький Вікінг, грецький АЕК, турецький Фенербахче та Слован Братислава.

Як відомо, Україну в основному етапі турніру представить Шахтар.

Всі учасники загального етапу Ліги чемпіонів-2026/27

  • Англія: Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Ліверпуль
  • Іспанія: Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетико Мадрид, Бетіс
  • Німеччина: Баварія, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт
  • Італія: Інтер, Наполі, Рома, Комо
  • Франція: ПСЖ, Ланс, Лілль
  • Нідерланди: ПСВ, Феєнорд
  • Португалія: Порту, Спортинг
  • Бельгія: Брюгге
  • Чехія: Славія
  • Туреччина: Галатасарай, Фенербахче
  • Україна: Шахтар
  • Норвегія: Буде/Глімт, Вікінг
  • Греція: АЕК
  • Словаччина: Слован Братислава
  • Азербайджан: Сабах
  • Австрія: ЛАСК

Жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/2027 відбудеться 27 серпня 2026 року. Початок о 19:00 за київським часом.

Читайте також :
Сабах Баку вперше в історії пройшов до основного етапу, шалений камбек ЛАСКа у кваліфікації Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів

Вікінг переграв Динамо Загреб, Фенербахче здолав Ліон, Слован пройшов Цельє у кваліфікації Ліги чемпіонів
УЄФА презентував м’яч Ліги чемпіонів на сезон-2026/27
Сабах Баку вперше в історії пройшов до основного етапу, шалений камбек ЛАСКа у кваліфікації Ліги чемпіонів
Шахтар проводитиме домашні матчі Ліги чемпіонів у Лондоні
Забивний форвард Шахтаря розкрив несподівану мету, яка стосується Ліги чемпіонів

Останні новини