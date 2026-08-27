Вікінг переграв Динамо Загреб, Фенербахче здолав Ліон, Слован пройшов Цельє у кваліфікації Ліги чемпіонів

У середу, 26 серпня, відбулися матчі-відповіді фінального кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Фенербахче у першому таймі матчу з Ліоном забезпечив собі комфортну перевагу завдяки голам Арчі Брауна та Ведата Мурікі, яку зміг втримати до завершення зустрічі.

Грецький АЕК за перші 30 хвилин довів рахунок у грі з Левскі до розгромного, завдяки голу Лука Йовича та дублю Барнабаша Варги. У другій половині ще один м'яч у свій актив записав Резван Марін.

Норвезький Вікінг вдома зміг переграти загребське Динамо з рахунком 3:1 та вперше у своїй історії зіграє в основному етапі ЛЧ.

Останнім учасником загального етапу став Слован Братислава, який у доданий час дотиснув словенський Цельє. Український нападник словацького клубу Данило Ігнатенко з'явився на полі під завершення 1-го тайму, однак результативними діями не відзначився.

Ліга чемпіонів, кваліфікація

Фінал кваліфікації, матчі-відповіді 26 серпня

Вікінг (Норвегія) – Динамо Загреб (Хорватія) 3:1 (1:1)

(перший матч 2:2)

Голи: 0:1 – 10 Ходжа, 1:1 – 18 Тріпич (пен), 2:1 – 48 Аустбе, 3:1 – 50 Мой

АЕК (Греція) – Левскі (Болгарія) 4:0 (3:0)

(перший матч 0:0)

Голи: 1:0 – 7 Йович, 2:0 – 12 Варга, 3:0 – 29 Варга, 4:0 – 55 Марін

Ліон (Франція) – Фенербахче (Туреччина) 1:2 (0:2)

(перший матч 1:1)

Голи: 0:1 – 24 Мурікі, 0:2 – 28 Браун, 1:2 – 61 Фофана

Цельє (Словенія) – Слован Братислава (Словаччина) 1:2 (1:1)

(перший матч 1:1)

Голи: 0:1 –18 Шпорар, 1:1 – 34 Сешлар (пен), 1:2 – 100 Мартінес

Нагадаємо, напередодні Сабах Баку вперше в історії пройшов до основного етапу.