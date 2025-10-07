Ще два гравці Наполі покинули свої збірні через травми

Ще два гравці Наполі достроково покинути табори своїх збірних через травми та не візьмуть участь у жовтневих матчах відбору до чемпіонату світу 2026 року. Йдеться про воротаря збірної Сербії Ваню Мілінковича-Савича та півзахисника збірної Словаччини Станіслава Лоботку.

Про це повідомляють пресслужби федерацій футболу Сербії та Словаччини відповідно.

У Мілінковича-Савича виявлено проблеми зі спиною, очікується що він пропустить 10 днів і зможе зіграти в наступних матчах Наполі після паузи на матчі збірних. Що стосується Лоботки, то терміни його відновлення стануть відомі згодом, коли він пройде детальне медобстеження.

Нагадаємо, напередодні ще один гравець Наполі, Маттео Політано, покинув розташування збірної Італії. Замість нього було викликано іншого представника чемпіонів Італії, Леонардо Спінаццолу.