Паунович очолив збірну Сербії

Олег Дідух — 30 жовтня 2025, 15:06
Паунович очолив збірну Сербії
Новим головним тренером збірної Сербії призначено Велько Пауновича.

Про це повідомляє пресслужба Сербського футбольного союзу.

На посаді головного тренера він замінив Зорана Мірковича, який тимчасово виконував обов’язки наставника команди лише протягом одного матчу. До цього з 2021 року команду тренував Драган Стойкович.

Сам Паунович донедавна тренував Ов’єдо, звідки його звільнили лише 9 жовтня. У 2012 – 2015 роках він очолював молодіжні збірні Сербії різних вікових категорій, в 2015 році привів команду U-20 за перемоги на чемпіонаті світу в своїй віковій категорії.

Також 50-річний фахівець працював із Чикаго Файр, Редінгом, Гвадалахарою і Тігрес УАНЛ.

Збірна Сербії наразі продовжує боротьбу за потрапляння в плейоф кваліфікації до чемпіонату світу-2026. За 2 тури до фінішу серби ідуть третіми у групі К, відстаючи всього на 1 бал від Албанії.

