УЄФА планує пом'якшити правила володіння одним клубом на тлі скандалу з Крістал Пелес

Володимир Максименко — 13 жовтня 2025, 13:14
УЄФА планує переглянути правила володіння клубами та їх допуску до єврокубків після літнього скандалу з Крістал Пелес.

Про це повідомляє The Guardian.

Так, функціонери планують збільшити термін владнання юридичних тонкощів та дозволити подавати документи не до 1 березня, а до завершення сезону.

Проте клуб, який матиме схожу проблему, все одно має порушити це питання в УЄФА саме до 1 березня.

Нагадаємо, причиною виключення Пелес з розіграшу Ліги Європи стало те, що правила УЄФА не дозволяють участь у єврокубку клубів, власником яких є одна людина, а власник Ліона Джон Текстор також мав частку і в Пелесі.

І хоч він у підсумку все ж продав англійський клуб – це не вплинуло на рішення від УЄФА. "Склярі" відправились Ліги конференцій, а їхнє місце посів Ноттінгем Форест.

Раніше УЄФА дозволила Ла Лізі та Серії А провести по одному матчу за межами країни.

