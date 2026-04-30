УЄФА визначив символічну збірну тижня за підсумками перших півфінальних матчів Ліги чемпіонів

УЄФА визначив символічну збірну тижня Ліги чемпіонів за підсумками перших матчів півфіналу Ліги чемпіонів.

Найбільше представництво у команді найкращих мають гравці Парі Сен-Жермен, які делегували чотирьох футболістів: Усмана Дембеле, Хвічу Кварацхелію, Вітінью та Жоана Невеша.

Друге місце за кількістю представників посіла мюнхенська Баварія з трьома гравцями: Луїсом Діасом, Дайо Упамекано та Майклом Олісе.

Також до списку увійшли представники лондонського Арсенала (Давід Рая та Габріел) та мадридського Атлетико (Марк Пубіль та Антуан Грізманн).

Зауважимо, що Усман Дембеле також став найкращим гравцем тижня загалом. Він оформив дубль у ворота "баварців".

Нагадаємо, що у перших півфінальних поєдинках ПСЖ переграв Баварію в історичному матчі з дев'ятьма голами (5:4), а Атлетико та Арсенал розійшлися миром – 1:1. Матчі-відповіді за вихід до фіналу турніру відбудуться 5 та 6 травня.