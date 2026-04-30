Доходи УЄФА за права на трансляцію перевищать 5.9 мільйонів доларів

Доходи UEFA від телевізійних і комерційних прав можуть перевищити 5,9 мільярда доларів на рік.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що організація досягла приблизно 40-відсоткового зростання вартості прав на трансляції своїх головних турнірів, зокрема Ліги чемпіонів УЄФА, у циклі 2027–2031 років. Угода охоплює 19 ринків у Європі та Америці, за винятком США.

Серед компаній, які отримали статус пріоритетних мовників, називаються Walt Disney Company, Paramount Skydance, Canal+, DAZN та Netflix. Окремо зазначається, що вперше права на трансляцію матчів чоловічої Ліги чемпіонів отримав сервіс Disney+.

Угоду супроводжувала компанія Relevent Football Partners, яка займалася управлінням правами, тоді як фінансові деталі пакета офіційно не розкриваються.

