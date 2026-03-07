Степанов став найгіршим гравцем у нічийному матчі з Гераклесом за версією Sofascore

У п'ятницю, 6 березня, Утрехт зіграв нульову нічию з Гераклесом у виїзному поєдинку 26-го туру нідерландської Ередивізі.

Протягом усього поєдинку жодна з команд не змогла відзначитися забитими м'ячами. Після матчу Утрехт має 35 очок і посідає восьму сходинку турнірної таблиці, тоді як Гераклес із 18 заліковими балами залишився на останньому вісімнадцятому місці.

Український форвард гостей Артем Степанов вийшов у стартовому складі, був замінений на 73-й хвилині та став найгіршим гравцем матчу за версією аналітичного порталу Sofascore.

За час перебування на полі він зробив 33 дотики до м'яча, завдав двох ударів, 15 разів втратив володіння та виграв 4 єдиноборства з 16.

У футболці Утрехта Артем виступає з кінця січня 2026-го. Відтоді провів за нідерландський колектив 7 ігор. 1 березня у матчі проти АЗ відзначився дебютним голом. Українець допоміг Утрехту здобути домашню перемогу з рахунком 2:0 та став найкращим гравцем поєдинку.

Відзначимо, що у нідерландському клубі задоволені адаптацією 18-річного українського форварда.