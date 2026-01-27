Українська правда
Усик – про матч за Полісся: Радий вийти на поле

Софія Кулай — 27 січня 2026, 20:29
Олександр Усик
instagram Олександра Усика

Олександр Усик (24-0, 15 КО) поділився враженнями від першого футбольного матчу за Полісся у 2026 році.

Боксер оцінив поєдинок на своїй сторінці в instagram.

Титулований боксер не приховував своїх позитивних емоцій від участі у грі проти клубу МЛС Ванкувер Вайткепс.

"Радий вийти на поле та викластися на повну. Велика подяка моїй команді – Поліссю, за підтримку, характер і повну самовіддачу на полі", – написав Олександр.

Усик замінив у складі житомирського клубу нападника Миколу Гайдучика. Команда Руслана Ротаня двічі засмутила суперника ще до появи на полі колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу.

Контрольний спаринг закінчився перемогою Полісся з рахунком 2:0. Також 27 січня "вовки" переграли Стремсгодсет із Норвегії 2:1.

Раніше повідомлялось, що на одному із тренувань житомирян Усик ледь не отримав травму.

