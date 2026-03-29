ЛНЗ переміг Епіцентр завдяки голам зимових новачків

Черкаський ЛНЗ переміг Епіцентр у товариському поєдинку, що відбувся 29 березня під час міжнародної паузи, викликаної матчами збірних.

Підопічні Віталія Пономарьова здобули перемогу з рахунком 2:0.

Усі голи в зустрічі були забиті в першому таймі. На 12-й хвилині Єгор Твердохліб після навісу зі штрафного відкрив рахунок.

Через 8 хвилин Артур Микитишин подвоїв перевагу "фіолетових", реалізувавши вихід сам на сам з голкіпером. Результативною передачею відзначився Данило Кравчук.

У другому таймі, попри низку небезпечних моментів, рахунок на табло не змінився.

Товариський матч команд УПЛ

29 березня

ЛНЗ – Епіцентр 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 12 Твердохліб, 2:0 – 20 Микитишин

Зазначимо, що обидва автори голів підсили ЛНЗ під час зимового трансферного вікна. Єгор Твердохліб став найдорожчим придбанням "фіолетових" (1,5 млн євро), а за Артура Микитишна черкаський клуб заплатив 500 тисяч євро.

Нагадаємо, що у 21-му турі ЛНЗ на виїзді здобув вольову перемогу над Рухом (2:1), а Епіцентр поступився Кривбасу (1:2).

Свій наступний матч ЛНЗ зіграє 5 квітня проти Кривбасу, а Епіцентр 6 квітня прийматиме Кудріку.

В турнірній таблиці УПЛ команда Пономарьова йде на першому місці. Епіцентр з 20 очками займає 13 сходинку.