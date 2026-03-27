Швейцарія у гольовому трилері поступилася Німеччині, Іспанія розгромила Сербію: результати товариських матчів

У п'ятницю, 27 березня, відбулась низка міжнародних товариських матчів.

Збірна Австрії влаштувала справжній розгом Гані, відправивши у ворота суперника п'ять м'ячів та пропустивши лише один у відповідь.

Англія була за крок від перемоги над Уругваєм завдяки пізньому голу Вайта, проте не змогла втримати перевагу до фінального свистка. У компенсований час "небесно-блакитні" врятувалися від поразки зусиллями зірки Реала Вальверде, який холоднокровно реалізував пенальті.

Цей матч запам'ятається рекордом Домініка Соланке, який вперше вийшов у стартовому складі національної команди через 8 років і 133 дні після свого дебюту, встановивши найдовшу перерву в історії збірної.

Збірна Нідерландів пропустила від Норвегії в середині першого тайму, проте змогла відповісти супернику ще до перерви зусиллями центрального захисника Ліверпуля Ван Дейка. На старті другої половини Рейндерс вивів підопічних Кумана вперед, і цей забитий м'яч приніс їм вольову перемогу.

Швейцарія та Німеччина видали шалену результативну перестрілку, де команди по черзі пробивали ворота голкіперів одна одній. Крапку в цих гойдалках поставив Вірц, який наприкінці гри оформив дубль та вирвав для німців перемогу з різницею в один гол.

Іспанія впевнено розібралася із Сербією, забезпечивши собі комфортний гандикап ще до перерви завдяки дублю Оярсабаля. У другому таймі Муньйос закріпив успіх "червоної фурії", відправивши третій м'яч у сітку воріт суперника.





Міжнародні товариські матчі

27 березня

Австрія – Гана 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Забітцер (пенальті), 2:0 – 51 Грегорич, 3:0 – 59 Пош, 3:1 – 77 Аю, 4:1 – 79 Чуквуемека, 5:1 – 90+2 Зайвальд

Англія – Уругвай 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – 81 Вайт, 1:1 – 90+4 Вальверде

Нідерланди – Норвегія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 24 Шельдеруп, 1:1 – 35 Ван Дейк, 2:1 – 51 Рейндерс

Швейцарія – Німеччина 3:4 (2:2)

Голи: 1:0 – 17 Ндоє, 1:1 – 26 Та, 2:1 – 41 Емболо, 2:2 – 45+2 Гнабрі, 2:3 – 61 Вірц, 3:3 – 79 Монтейро, 3:4 – 86 Вірц

Іспанія – Сербія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 16 Оярсабаль, 2:0 – 43 Оярсабаль, 3:0 – 72 Муньйос

Нагадаємо, раніше Франція у меншості перемогла Бразилію у товариському матчі.