Усика травмували під час тренування Полісся: боксеру довелося "заморозити" ногу

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик отримав травму під час спільного тренування з гравцями Полісся.

Момент ігрового зіткнення опублікувала пресслужба житомирського клубу.

В одному з епізодів тренування бразильський захисник Полісся Жоао Віалле вдарив у гомілкостоп 39-річного боксера, після чого Усик опинився на газоні.

Зірковому спортсмену навіть знадобилася допомога лікарів. Накульгуючи, Усик залишив ігровий майданчик, де медики "заморозили" йому болюче місце.

Після тренування Віалле кілька разів перепросив Усика за спричинений біль. Втім, Олександр не образився на дії захисника Полісся.

"Я сьогодні пройшовся по лезу ножа. Пощастило, що він не розізлився, тож ми залишилися друзями. Ніяких проблем і суперечок. Я не хотів цього", – сказав Віалле в інтерв'ю клубній пресслужбі.

У вівторок, 27 січня, житомирське Полісся зіграє два контрольні поєдинки: з канадським Ванкувером та норвезьким Стремсгодсетом. Очікується, що в одному з матчів на поле може вийти Олександр Усик.

Раніше боксер розповів, як він планує святкувати можливе чемпіонство Полісся.