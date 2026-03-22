У нього буде багато роботи: Буткевич – про призначення Усика віцепрезидентом Полісся

Президент Полісся Геннадій Буткевич розповів про призначння на посаду віцепризидента клубу чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика.

Про це він розповів у інтерв'ю ютуб-каналу Полісся.

Буткевич зазначив, що функціонер матиме великий обсяг роботи, одним із головних напрямків якої стане реформа суддівства в українському футболі у співпраці з іншими командами.

"Я дуже радий, бо сьогодні ми з Усиком Олександром Саничем підписали новий контракт, де він буде вже в клубі як перший віцепрезидент. В нього буде достатньо велика робота, і одна з них – це напрямок реформи суддівства".

Президент "вовків" додав, що Усик негативно відреагував на останні суддівські скандали, але з радістю прийняв пропозицію обійняти керівну посаду.

"Він дуже радий, бо він же був у нас як гравець, як спортсмен, а зараз буде вже виконувати функції керівництва".

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Геннадій Буткевич та Олександр Усик підписали контракт, згідно з яким боксер переходить зі статусу гравця на посаду першого віцепрезидента клубу.

Зауважимо, що Усик зіграв два товариські матчі у складі Полісся. Перша поява титулованого боксера у формі "вовків" відбулася на турнірі Winter Cup 2022 в матчі проти Вереса (3:1). Другий поєдинок за Полісся Олександр зіграв через чотири роки в спарингу проти канадського Ванкувера (2:0).

Нещодавно промоутерська компанія Олександра Усика провела вечір боксу Rising Stars на території комплексу Equides Club, який належить Геннадію Буткевича. Після спортивної події боксер висловив вдячність президенту Полісся за допомогу в організації шоу.