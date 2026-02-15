Порадив гравцям брати приклад із Малиновського: Мілевський оцінив шанси України вийти на ЧС-2026

Колишній форвард київського Динамо Артем Мілевський висловився про майбутній матч України проти Швеції у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Його слова цитує Український футбол.

Футболіст медійної команди Ignis впевнений, що шанси обох збірних рівні. Мілевський пригадав травму Артема Довбика, який не буде помічником Сергію Реброву.

"Тепер головне, щоб решта наших хлопців були здорові й підійшли до гри у своїй найкращій формі, яка була у Циганкова і Ваната в січні, коли вони забивали за Жирону. Хочеться, щоб Забарний більше грав у ПСЖ. Ну а за воротарську позицію я взагалі не переживаю. Трубін – топ. Людина Реалу забиває, про що тут ще можна говорити", – сказав Артем.

Також ексгравець збірної України виділив Руслана Малиновського, який набрав гарну форму та є одним із лідерів італійського Дженоа. Мілевський зауважив, що півзахисник "грифонів" із тієї когорти футболістів, які мають емоції.

"Треба, щоб такі емоції і характер були у всіх гравців нашої команди, тоді ми пройдемо шведів. Добре, що ми граємо не у Швеції, а на "а-ля домашньому" полі, але буде важко. Якщо пройдемо, то з Польщею теж буде непросто, але будемо вболівати, хочеться побачити збірну України на Мундіалі в США", – заявив Мілевський.

Нагадаємо, що за спиною Мілевського 50 матчів за національну команду (8 голів).

Підопічні Реброва зіграють проти Швеції 26 березня. Поєдинок відбудеться на іспанській арені Леванте. Початок зустрічі – о 21:45 (за Києвом). Переможець цього півфінального протистояння вийде на тріумфатора пари Албанія – Польща. Фінальний матч запланований на 31 березня.

Відзначимо, що 14 лютого у матчі за амстердамський Аякс травмувався Олександр Зінченко. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк дав невтішний прогноз на ймовірне ушкодження "хрестів". Якщо МРТ та лікарі підтвердять цей діагноз, то Україна втратить ще одного свого лідера.