Колесник опублікував повне відео конфлікту з ТЦК та вперше прокоментував бійку

Колишній футболіст ковалівського Колоса Данило Колесник зробив заяву, де розповів власну версію конфлікту з військовослужбовцем ТЦК.

Відповідний текст футболіст опублікував у своєму Instagram.

Колесник вважає, що працівники ТЦК застосували "неправомірні дії" до громадянина, за якого він заступився. За словами футболіста, вони погрожували застосуванням вогнепальної зброї та першими почали наносити тілесні ушкодження.

Колишній гравець Колоса розцінив свої дії стосовно військовослужбовця як самооборону. Ба більше, спортсмен не уникав відповідальності та спростував своє затримання.

"Я самостійно прийшов до відділку поліції, добровільно надав відео та пояснення. Мене не затримували. Це можуть підтвердити свідки", – написав Колесник.

Наостанок Данило висловив підтримку Збройним Силам України та готовність просити вибачення, якщо його "емоційна реакція когось образила".

Колесник не погоджується з діями представників військового органу, які використовують силу або погрози до громадян.

Для аргументації своєї позиції Колесник опублікував відео з камер спостереження.

На кадрах видно, як за людиною у спортивному костюмі їде автомобіль. Згодом чоловік після зіткнення з транспортним засобом опинився на снігу і до нього підійшли люди у військовій формі.

У цей момент до них підбіг ще один чоловік, очевидно Колесник, та почав битися з одним із військовослужбовців.

Нагадаємо, що інцидент за участю Данила Колесника та військовослужбовця ТЦК трапився в селі Святопетрівське Бучанського району. Відео конфлікту опублікував футболіст, але потім його видалив та зробив сторінку закритою.

Президент Колоса Андрій Засуха засудив дії футболіста, повідомивши про його відрахування з команди.

Наступного дня працівники поліції затримали Колесника, опублікувавши його фото у кайданках. Нападнику загрожу до 5 років ув'язнення.